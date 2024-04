Produção de carnes no Brasil acelera e deve manter preços baixos

Aumento de 3,9% garante o abastecimento interno e evita alta nos açougues e supermercados

Pixabay Previsão é de que o país atinja a marca de 30,88 milhões de toneladas de carne produzidas



Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) divulgou nesta quarta-feira (3), a produção de carnes bovina, suína e de aves no Brasil deve apresentar aumento de 3,9%. O valor garante o abastecimento interno e mantém os preços dos produtos mais baixos. Ainda conforme a Conab, a previsão é de que o país atinja a marca de 30,88 milhões de toneladas de carne produzidas, sendo 21,12 milhões de toneladas somente para o consumo doméstico. “Além desse aumento na produção, os preços dos insumos para alimentação animal estão menores para o criador. Essa combinação de fatores tende a sustentar os preços das carnes em patamares mais baixos para os brasileiros e as brasileiras”, afirmou o presidente da Conab, Edegar Pretto. Visando este cenário, estima-se que cerca de 10 milhões de toneladas de carne bovina sejam produzidas, sendo 6,6 milhões de toneladas disponíveis para o mercado brasileiro. Em relação à carne suína deve atingir a marca de 5,55 milhões de toneladas, sendo 4,22 milhões de toneladas ao consumo interno. Por fim, as aves terão produção de 15,4 milhões de toneladas, com 10,3 milhões de toneladas disponíveis para consumo nacional.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além do mercado interno, a exportação desses produtos também deve apresentar crescimento em 2024. A projeção aponta um aumento de 6,6% na exportação de carne suína, 0,09% na carne de frango e 15,7% na carne bovina. Esses números refletem a demanda externa por produtos cárneos brasileiros, impulsionando o setor. No que diz respeito à produção de ovos, a expectativa é de um recorde em 2024, com a produção de 41,1 bilhões de unidades para consumo. Isso deve garantir uma disponibilidade interna de 200,2 unidades por habitante do país, atendendo à demanda nacional por esse alimento. A perspectiva é de um cenário favorável para o setor de aves e suínos no Brasil, com boas projeções de produção e exportação.

Publicada por Tamyres Sbrile

*Reportagem produzida com auxílio de IA