Produção de ovos no Brasil atinge recorde e projeta aumento nas exportações

EVELSON DE FREITAS/STADÃO CONTEÚDO Fábrica de ovos com vários passando por máquinas e pessoas com uniformes verdes trabalhando



A produção de ovos no Brasil deverá atingir um número recorde neste ano, de acordo com projeções da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Em uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 19, a ABPA anunciou que a produção poderá chegar a até 52,550 bilhões de unidades, um aumento de 1% em relação ao ano passado, quando foram produzidos 52,068 bilhões de toneladas. Para o ano de 2024, a expectativa é de um crescimento ainda maior, com a produção podendo chegar a 56 bilhões de toneladas, um aumento de 6,5% em relação a 2023.

Além do aumento na produção, a ABPA também projetou um acréscimo no consumo per capita de ovos. Para este ano, estima-se que cada pessoa consumirá em média 242 unidades, um aumento de 0,5% em relação a 2022, quando o consumo foi de 241 unidades. Já para 2024, a projeção é de um consumo per capita de até 258 unidades, 6,5% a mais em relação a 2023. No que diz respeito às exportações, as projeções indicam um aumento significativo. Neste ano, estima-se que as exportações de ovos atinjam até 26 mil toneladas, 175% a mais em relação a 2022, quando foram exportadas 9,474 mil toneladas. Para 2024, a expectativa é de que as vendas internacionais também alcancem 26 mil toneladas, sem alterações em relação ao volume esperado para este ano.