Sistema CNA/Senar lança ação para recuperar agropecuária no Rio Grande do Sul após enchentes

Iniciativa contará com recursos de R$ 100 milhões e a participação de profissionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de outras regiões do país

Divulgação/Emater-RS Chuvas no RS desencadearam uma série de problemas, como a erosão do solo e o arraste de sementes de forrageiras devido às enxurradas



O Sistema CNA/Senar anunciou uma ampla ação para reconstruir e recuperar a agropecuária no Rio Grande do Sul, afetada pelas enchentes, e ajudar os produtores rurais a retomarem a produção de alimentos. A iniciativa, chamada SuperAção Rio Grande do Sul, contará com recursos de R$ 100 milhões e a participação de profissionais do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) de outras regiões do país. Cerca de 300 técnicos de campo e instrutores do Senar, com experiência em atendimento de campo e conhecimento das cadeias produtivas, atuarão diretamente no Rio Grande do Sul para diagnosticar a situação, restabelecer as propriedades e apoiar a retomada da atividade produtiva. Um Comitê Central foi montado para orientar os trabalhos. “Precisamos ajudar os produtores rurais. Temos conhecimento técnico e experiência em outras situações de catástrofes. Vamos fazer a coisa acontecer”, afirmou o presidente da CNA, João Martins.

A equipe nacional se juntará aos técnicos e profissionais do Senar-RS e da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) que já estão atendendo os produtores rurais. A tragédia afetou diversas culturas, com perdas significativas em pequenas, médias e grandes produções. A equipe do Senar auxiliará os produtores em todas as etapas das necessidades produtivas, desde o inventário das perdas até a manutenção de maquinários e assistência técnica e gerencial (ATeG). “Desenvolveremos um plano de ação por propriedade. O Sistema CNA/Senar tem expertise e conhecimento para ajudar produtores afetados por tragédias a voltarem a produzir, como ocorreu no projeto SuperAção Brumadinho”, afirmou Daniel Carrara, diretor-geral do Senar.

As regiões que receberão atendimento estão sendo mapeadas. A assistência do Senar abrangerá todos os produtores afetados, independentemente de já receberem atendimento da entidade. O objetivo é atuar em regiões específicas com produções de alimentos afetadas em todos os níveis. “Estamos recebendo a solidariedade de todo o Brasil”, agradeceu Gedeão Pereira, presidente da Farsul. O presidente da CNA, João Martins, já havia anunciado uma doação inicial de R$ 2 milhões para o Estado no início da tragédia.