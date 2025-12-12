Após apagão em SP, Ricardo Nunes pede a Lula ajuda com Enel: ‘Não está fácil’

Ricardo Nunes falou sobre o apagão em São Paulo em discurso

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), pediu nesta sexta-feira (12) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ajuda com a distribuidora de energia elétrica Enel. O chefe do Executivo paulistano fez o apelo durante a cerimônia de lançamento do SBT News, em Osasco (SP), na qual autoridades convidadas discursaram.

“Espero que na segunda-feira, presidente, a gente não tenha ainda a cidade de São Paulo com a Enel, o senhor precisa nos ajudar nisso. Não tá fácil”, disse ele, ao que Lula reagiu na plateia com um sorriso.

Na quarta-feira (10), um vendaval atingiu a capital paulista e centenas de milhares de casas ficaram sem luz na grande São Paulo.

Nunes discursou logo após o ex-ministro e ex-deputado federal Fábio Faria, que está na liderança do novo canal SBT News. Além dele e de Lula, participaram da cerimônia o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, os ministros Fernando Haddad (Fazenda), Frederico Siqueira Filho (Comunicações) e Sidônio Palmeira (Secretaria de Comunicação Social).

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes também esteve presente. Foi a primeira aparição pública do magistrado após o governo dos Estados Unidos retirar as sanções da Lei Magnitsky contra ele e a esposa, Viviane Barci.

APAGÃO EM SP

O governador de São Paulo defendeu na quinta-feira (11) intervenção do governo federal na Enel. Ele afirmou que a medida é necessária para resolver o problema.

“A intervenção funciona, o plano de contingência não”, disse Tarcísio. O governador classificou como “absolutamente insuficiente” o desempenho da empresa para restabelecer o fornecimento de energia.

Em nota, o Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, criticou a postura de Tarcísio e de Ricardo Nunes em relação ao apagão.

“Enquanto o governador de São Paulo e o prefeito da capital do Estado preferem transformar um episódio climático extremo em disputa política, o governo mantém o foco naquilo que realmente importa: restabelecer a energia elétrica para a população com rapidez e segurança”, disse Silveira.

O vendaval registrado em São Paulo foi o maior da história. Os ventos chegaram a 98 km por hora na Lapa, Zona Oeste da cidade, e a 96 km por hora na região do aeroporto de Congonhas.

No total, mais de 300 voos foram cancelados em Congonhas e no aeroporto internacional de Guarulhos.