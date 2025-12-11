Vendaval histórico provoca caos em aeroportos e mais de 300 voos cancelados em SP

Ciclone extratropical provoca colapso na malha aérea e mantém Grande São Paulo com mais de 1,5 milhão sem luz; passageiros enfrentam filas, remarcações e falta de informação

Roberto Casimiro/Fotoarena/Estadão Conteúdo Aeroporto Internacional de Guarulhos tem voos cancelados e operação afetada devido aos efeitos do ciclone extratropical



A forte ventania que atingiu a Grande São Paulo entre quarta-feira (10) e a manhã desta quinta-feira (11) provocou um efeito em cadeia na aviação comercial e deixou os dois principais aeroportos da capital em situação de colapso. Juntos, Guarulhos e Congonhas somam 344 voos cancelados desde ontem, resultado das rajadas inéditas que chegaram a 96,3 km/h em Congonhas e ultrapassaram 98 km/h em outras áreas da região.

Nesta quinta, apenas, foram 100 cancelamentos nos dois terminais. Os saguões amanheceram lotados, com filas extensas nos balcões das companhias aéreas e passageiros dormindo nos bancos à espera de informações. As consequências também se espalham para aeroportos do Rio de Janeiro e de Brasília.

O Aeroporto de Congonhas opera, mas ainda sente os reflexos do vendaval e de ajustes na malha aérea. Segundo a Aena, foram 31 chegadas e 15 partidas canceladas nesta manhã. Na quarta, os números foram ainda maiores: 88 chegadas e 93 partidas suspensas. Em dois dias, o terminal já acumula 227 voos cancelados. Passageiros relatam transtornos e falta de previsibilidade. O diretor comercial Diógenes Jurado contou à reportagem que ficou quase duas horas na aeronave parada na posta de decolagem.

Em Guarulhos, o cenário é semelhante: desde quarta, 61 chegadas e 56 partidas foram canceladas. Apesar disso, a GRU Airport informa que a operação está “normalizada”, ainda que a movimentação de passageiros continue intensa.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O vendaval deixou marcas em toda a Grande São Paulo. Mais de 2 milhões de imóveis ficaram sem luz na quarta; nesta quinta, ainda há 1,5 milhão sem energia. A falta de eletricidade também afeta o abastecimento de água e mantém todos os parques municipais fechados.

No trânsito, a CET registrou 235 semáforos apagados pela falta de energia às 7h, quando a cidade acumulava 203 km de lentidão. A recomendação das concessionárias é que os passageiros com viagem marcada consultem suas companhias aéreas antes de sair de casa.