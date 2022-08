Após comemorarem aniversário, jovens morrem em acidente em Curitiba

Além das vítimas, um jovem, de 26 anos, que dirigia o veículo, ficou ferido

Reprodução/PRF Carro em que as vítimas estavam ficou completamente destruído



As jovens Gabrielly Sobota, de 22 anos, e Pamela Sitnek Guarnieri, de 19 anos, morreram, na noite de sexta-feira, 19, após o carro que estavam capotar na BR-476, em Contenda, localizado em Curitiba. As vítimas, amigas há cerca de sete anos, comemoravam o aniversário da Pamela, em uma pizzaria, horas antes do acidente. O caso foi registrado na altura do quilômetro 173. Além delas, um jovem, de 26 anos, que dirigia o veículo, ficou ferido. Ele foi socorrido ao Hospital de Contenda e, em seguida, foi transferido para o Hospital Rocio, onde está internado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os três saíram de um posto de combustíveis, onde pararam para beber. No trajeto a Curitiba, o veículo capotou e bateu em árvores. Os corpos foram levados para o Instituto Médico legal (IML) de Curitiba e foram velados neste sábado, 20. A Polícia Civil vai investigar o caso.