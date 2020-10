Bolsonaro anuncia redução de impostos sobre videogames

Setor teve corte de taxas pelo segundo ano consecutivo; anúncio foi feito dias depois de o presidente afirmar que ‘molecada voltou a chiar’ para queda dos tributos

Alex Silva/Estadão Conteúdo Este é o segundo corte no IPI para videogames e produtos eletrônicos em dois anos do governo de Jair Bolsonaro



O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta segunda-feira, 26, a redução de 10% do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre videogames e acessórios. A divulgação ocorreu dias depois de o presidente afirmar que iria reduzir a taxação sobre os produtos após a “molecada voltar a chiar”. Segundo postagem publicada em uma rede social, os impostos sobre consoles e máquinas de jogos terão queda de 40% para 30%, enquanto a taxação de acessórios de consoles e máquinas cairão de 32% para 22%, e de videogames com tela incorporada, portáteis ou não, e suas partes, terão recuo de 16% para 6%. De acordo com o presidente, as novas tarifas serão publicadas no Diário Oficial da União desta terça-feira. Esta é a segunda vez em dois anos que o Ministério da Economia corta o IPI de videogames e produtos eletrônicos. Em 2019, o governo federal já havia reduzido os impostos sobre consoles e videogames de 50% para 40%, enquanto os de acessórios baixaram de 40% para 32%, e para portáteis retraíram de 20% para 16%.