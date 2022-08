Ex-deputado Roberto Jefferson registra candidatura à Presidência no TSE

Chapa do PTB tem Padre Kelmon como vice e defende o direito à legítima defesa, ao porte de arma de fogo, a criminalização da ‘cristofobia’, o agravamento da pedofilia como crime hediondo e a proibição da maconha

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Roberto Jefferson vai tentar se eleger presidente da República



O ex-deputado Roberto Jefferson (PTB) apresentou nesta sexta-feira, 12, registro de candidatura à Presidência da República no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A chapa terá Padre Kelmon, do mesmo partido, como candidato à vice-presidente. Jefferson declarou à Justiça Eleitoral lista de bens avaliados em R$ 745 mil – valor investido em aplicações financeiras. Kelmon declarou R$ 8,5 mil aplicados em caderneta de poupança. Na proposta de governo enviada ao TSE, a chapa defende a liberdade como princípio fundamental, direito à legítima defesa, ao porte de arma de fogo, a criminalização da “cristofobia”, o agravamento da pedofilia como crime hediondo e a proibição da legalização, venda e cultivo da maconha. Na educação, os candidatos defendem a remuneração digna aos professores, ensino universitário gratuito, mas reembolsado pelos formados, e a erradicação do analfabetismo. No meio-ambiente, propõe a exploração racional dos recursos naturais e equilíbrio entre desenvolvimento econômico e proteção à natureza. Até o momento, o TSE recebeu 11 pedidos de registros de candidatura à presidência. Para os cargos de deputado estadual, federal, distrital, senador e governador, o registro é realizado nos tribunais regionais eleitorais. O pedido de registro é uma formalidade necessária para que a Justiça Eleitoral possa verificar se os candidatos têm alguma restrição legal e não podem concorrer às eleições de outubro.

*Com informações da Agência Brasil