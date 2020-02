Cai para 11 o número de casos suspeitos de coronavírus no Brasil, diz Ministério da Saúde

Divulgação / Josué Damacena Ministério da Saúde investiga 11 casos suspeitos de coronavírus no Brasil



O Ministério da Saúde divulgou nesta quarta-feira (5) que o número de casos suspeitos do novo coronavírus caiu para 11. Nenhum caso ainda foi confirmado pelas autoridades de saúde.

De acordo com o boletim, dois casos suspeitos em São Paulo foram descartados. Segundo a pasta, são cinco casos suspeitos no Rio Grande do Sul, quatro em São Paulo, um em Santa Catarina e um no Rio de Janeiro.

Já foram descartados 21 casos do novo coronavírus no Brasil desde a primeira suspeita relatada.

Na China, o número de mortos subiu para 490 nesta quarta. De acordo com o governo chinês, o total de infectados chegou a 24.324, incluindo 3.129 casos graves.Além da China, outros 23 países já confirmaram casos da doença, com 159 registros e uma morte, nas Filipinas, de acordo com balanço mais recente da Organização Mundial da Saúde (OMS).