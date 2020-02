Coronavírus: Sobe para 490 número de mortos na China; navio no Japão tem 10 casos

EFE/EPA/Rungroj Yongrit No resto do mundo, segue sendo 23 os países que já confirmaram casos da doença, com 159 registros e uma morte nas Filipinas



Subiu para 490 o número de mortes pelo novo coronavírus na China, segundo boletim divulgado pelo governo chinês na noite desta terça-feira (4). O total de infectados chegou a 24.324, incluindo 3.129 casos graves.

No resto do mundo, segue sendo 23 os países que já confirmaram casos da doença, com 159 registros e uma morte (nas Filipinas), de acordo com balanço mais recente da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Nesta terça-feira, o ministério da Saúde do Japão informou que dez passageiros de um navio japonês testaram positivo para a doença. O cruzeiro Diamond Princess havia chegado à baía de Yokohama, perto de Tóquio, na segunda-feira.

Após as autoridades serem informadas que passou pelo navio um cidadão de Hong Kong diagnosticado com a doença, todos os 3.700 passageiros do navio estão em quarentena e sendo submetidos a exames para verificar se foram infectados pelo coronavírus.

No Brasil, o Ministério da Saúde investiga 13 casos suspeitos da doença, sem nenhuma confirmação. O governo brasileiro se prepara para enviar nesta quarta-feira (5) os aviões que resgatarão os brasileiros que vivem em Wuhan, epicentro do surto.

* Com informações do Estadão Conteúdo