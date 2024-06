28ª Parada do Orgulho LGBT+ acontece neste domingo

Organização pediu para que público resgate as cores verde e amarelo como símbolo de resistência

Cris Faga/ESTADÃO CONTEÚDO/AE/ Evento reunirá mais de 3 milhões de pessoas



Neste domingo (2), a 28ª Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo acontece na Avenida Paulista. Ao todo serão 16 trios elétricos e diversas atrações, como Pabllo Vittar, Gloria Groove, Banda UÓ, Sandra de Sá, Tiago Abravanel e muito mais. Entre os candidatos à Prefeitura da Capital, Guilherme Boulos (PSOL) e Tabata Amaral (PSB) também comparecerão no evento. Com o tema “Basta de Negligência e Retrocesso no Legislativo – Vote consciente por direitos da população LGBT+”, os organizadores do evento pediram para que os participantes usem verde e amarelo, como forma de resgatar as cores do Brasil, que anteriormente, eram utilizadas somente por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. O fluxo das ruas entorno da Avenida Paulista e região central sofrerão modificações. A partir das 8h os carros estarão proibidos de circular na Avenida Paulista, que estará fechada em ambos os sentidos, bem como a rua da Consolação, que a partir das 12h estará interditada. O trajeto dos 16 trios este ano será no início na Avenida Paulista, sentido Consolação, com Rua Peixoto Gomide (próximo ao MASP), Rua da Consolação, sentido Centro. A concentração do público é a partir das 10h e o evento deverá terminar às 18h. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito a partir das 5h até 21h.

Os trios irão percorrer o lado ímpar da Avenida Paulista e o público é orientado a entrar no evento pelas ruas Haddock Lobo e Bela Cintra. É a primeira vez desde a primeira edição, que ocorreu em 1997, que a festa fará um caminho diferente. Em parceria com a prefeitura, a organização do evento serão instalados 100 ecopontos ao longo de todo o percurso para recolhimento de resíduos, bem como serão plantadas árvores após o evento como forma de compensar as emissões de C02. A expectativa dos organizadores é de receber mais de 3 milhões de pessoas de todas as regiões do Brasil.