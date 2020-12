5,5 milhões de doses da CoronaVac chegam ao Brasil

A previsão é que dois novos lotes sejam entregues nos dias 28 e 30 deste mês, somando 10,8 milhões de unidades recebidas

GOVESP/Divulgação/28.10.2020



O governo do Estado de São Paulo recebeu 5,5 milhões de novas doses da CoronaVac, potencial vacina contra a Covid-19 desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. O secretário estadual de Saúde, Jean Gorinchteyn, e o presidente do Butantan, Dimas Covas, acompanharam a entrega desta quinta-feira, 24, que aconteceu no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. Os imunizantes, que compõe o quarto lote da potencial vacina, chegaram por volta das 5h30 em voo vindo da China. As 5,5 milhões de doses recebidas são dividas entre 2,1 milhões de unidades prontas e outros 2,1 mil litros de insumos para fabricação de outras 3,4 milhões de doses.

A nova entrega acontece um dia após o governo do Estado de São Paulo adiar, pela segunda vez, a divulgação dos resultados finais de estudos clínicos da CoronaVac. A apresentação dos dados deve acontecer em 15 dias. No entanto, a gestão Doria já antecipou que o composto é seguro e eficaz. Agora, a previsão do governo é que dois novos lotes da vacina cheguem nos dias 28 e 30 deste mês, somando 10,8 milhões de imunizantes recebidos até o fim do ano.

*Com informações da repórter Beatriz Manfredini