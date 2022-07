Incêndio atinge quatro prédios próximos à rua 25 de Março, no centro de São Paulo

Uma igreja antiga já desabou parcialmente e um outro edifício está com a estrutura comprometida; não há registro de vítimas civis, mas dois bombeiros tiveram queimaduras de 2º grau e foram socorridos

Foto: WILLIAN MOREIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Incêndio atinge edifício comercial na Rua Barão de Duprat, Centro de São Paulo, na noite deste domingo, 10. Corpo de Bombeiros atua no combate a chamas com 80 agentes



Um incêndio atinge quatro edifícios próximos à Rua 25 de Março, no bairro da Sé, no centro de São Paulo, neste momento. As chamas começaram por volta das 21 horas da noite do último domingo, 10, no prédio de número 95 da rua Barão de Duprat, que possui 10 andares e se espalhou por outros prédios, incluindo uma igreja antiga, que já desmoronou parcialmente, e duas lojas, uma delas, segundo o Corpo de Bombeiros, desmoronou quase completamente. Um edifício de cinco andares está com a estrutura comprometida. Até o momento, não há registro de vítimas civis, mas dois bombeiros tiveram queimaduras de 2º grau e foram socorridos para uma unidade de saúde do Tatuapé. Ambos estão conscientes e orientados.

De acordo com os Bombeiros, 30 viaturas foram enviadas ao local com 80 agentes para tentar controlar o fogo, que neste momento continua descontrolado e se espalhando. Por volta das 4 horas da manhã desta segunda-feira, 11, os agentes conseguiram entrar no prédio de 10 andares e, neste momento, combatem o fogo por fora e por dentro ao mesmo tempo. As outras edificações atingidas foram acessadas desde o início do incêndio e também recebem o mesmo tratamento no combate às chamas. Diversos vídeos das chamas em um dos prédios circulam pelas redes sociais e impressionam pela altura das chamas, que atingem completamente o prédio de aproximadamente 10 andares, e da fumaça escura.

Mais de seis bloqueios foram feitos na região pela pela Companhia de Engenharia de Trafego (CET), Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e pelos Bombeiros. De acordo com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), por causa do incêndio, as linhas 217, 218, 218EX1 e 314 tem o funcionamento afetado nesta segunda e devem ter atraso e desvios. Essas linhas não passam pela 25 de Março, mas pela região do incidente, que tem vias bloqueadas neste momento.

*Texto em atualização