Vídeos do incêndio no centro de São Paulo circulam nas redes sociais; veja

Imagens impressionam pela altura da fumaça escura, que pode ser vista a quilômetros de distância, e pela proporção das chamas, que consomem toda a estrutura do edifício de 10 andares

Reprodução/Twitter/@_systemofabrown Chamas e fumaça foram registrados por diversos moradores da capital paulista; fotos e vídeos circulam nas redes sociais



Diversos registros fotográficos e em vídeos do incêndio que atinge o prédio comercial de número 95 da rua Barão de Duprat, no Centro Histórico de São Paulo, neste momento circulam nas redes sociais desde o início do incidente, por volta das 21 horas do último domingo, 10. As imagens impressionam pela altura da fumaça escura, que pode ser vista a quilômetros de distância, e pela proporção das chamas, que consomem toda a estrutura do edifício de 10 andares. O Corpo de Bombeiros informou que o fogo ainda está descontrolado e que 80 agentes atuam neste momento no combate às chamas. Dois bombeiros tiveram queimaduras de 2º grau e foram socorridos, eles estão conscientes e orientados.

#URGENTE 🇧🇷 | Incêndio de grandes proporções atinge prédio na região da Rua 25 de Março, em São Paulo. pic.twitter.com/ptx0iCNSYK — OHF News (@OHFNews) July 11, 2022

incêndio neste momento na região central de São Paulo gravado da minha janela pic.twitter.com/UJNTc0EVrz — Sergio Damasceno 🏳️‍🌈 (@sdamascenosilva) July 11, 2022

🚨URGENTE: Incêndio se alastrando nos prédios comerciais da rua 25 de março. pic.twitter.com/5qD0wG6u30 — Jouberth Souza (@Jouberth19) July 11, 2022

ATUALIZAÇÕES sobre o incêndio na 25 de março. As chamas estão cada vez mais intensas e vazando pro lado oposto onde fica a concentração das labaredas, não parece que vai conseguir controlar tão cedo. Meus Deus 😱 pic.twitter.com/5ZFL4WAsKh — Portal do Garcia Manaus 🏹 (@portaldogarcia) July 11, 2022

INCÊNDIO NA 25 DE MARÇO SP pic.twitter.com/MM6dxLZor9 — gilcimar (@gilccimar) July 11, 2022