Abertura do processo de impeachment de Witzel é publicada no Diário Oficial

Wilton Junior/Estadão Conteúdo O processo de impeachment que terá continuidade prevê crime de responsabilidade em ações investigadas na Operação Placebo



Após votação simbólica na Alerj na quarta-feira (10), a autorização para abertura do processo de impeachment contra o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, foi publicada no Diário Oficial do Estado. Na ocasião, 69 dos 70 parlamentares foram favoráveis.

Agora, os 26 partidos com representação na Assembleia Legislativa têm 48 horas para indicar os nomes que vão compor a comissão especial que vai analisar a denúncia. Ao todo, o processo deve demorar cerca de 60 dias. Confira quais as próximas etapas.

O processo de impeachment que terá continuidade prevê crime de responsabilidade em ações investigadas na Operação Placebo, que apura indícios de desvio de recursos públicos destinados ao combate à covid-19.