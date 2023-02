Ação da polícia contra golpes de aplicativo de namoro termina com três mortes em SP

Um quarto suspeito foi preso em flagrante; armas e simulacro foram apreendidos

SSP-SP/Divulgação Polícia Civil de São Paulo realizou ação para identificar quadrilhas que marcam falsos encontros por aplicativos de relacionamento



Uma ação da Polícia Civil de São Paulo para identificar quadrilhas que marcam falsos encontros por aplicativos de relacionamento terminou com três suspeitos mortos na noite desta quinta-feira, 23. Por volta das 19h30, policiais civis do 45º Distrito Policial realizavam diligências na Rua Padre Carezia, no bairro Jaguaré, na zona oeste da capital paulista, quando interceptaram um veículo com quatro suspeitos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, o motorista desceu do carro e disparou contra os policiais, que reagiram. Três suspeitos de 26, 24 e 25 anos, morreram no local. O quarto suspeito, de 29 anos, foi preso em flagrante. Um quinto suspeito, que dava cobertura, fugiu. As armas usadas na ação e um simulacro foram apreendidas pela polícia. A SSP informou que a autoridade policial solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML). As investigações seguem por meio de inquérito policial pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). A Corregedoria da Polícia Civil também acompanha o caso.