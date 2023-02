Temporal volta a atingir São Sebastião, provoca interdição na Rio-Santos e interrompe buscas

Novo bloqueio em trecho entre Bertioga e São Sebastião acontece por medida de segurança; equipes de resgate suspendem atividades na costa sul da cidade, a mais afetada pelas chuvas

Sergio Barzaghi/Governo do Estado de SP Operários trabalham em trecho da Rio-Santos na Altura da praia de Toque-Toque onde o trânsito já foi liberado



O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) voltou a interromper parcialmente o tráfego de veículos leves e pesados na Rodovia Rio-Santos (SP-055), no litoral norte de São Paulo, nesta sexta-feira, 24. A nova interdição ocorre acontece em meio ao novo temporal na região litorânea a abrange do km 174 e o km 175, na altura da Praia Preta, no trecho entre Bertioga e São Sebastião, duas as principais cidades atingidas pelas chuvas no último final de semana. De acordo com informações do DER, o bloqueio acontece por medidas de segurança e deve perdurar enquanto as fortes chuvas continuarem na região. Atualmente, o tráfego no local acontece “por comboio”. Segundo o órgão, em caso de chuvas a via terá interdição total novamente. Há ainda bloqueios parciais em outros trechos, como do km 164 ao 136, de Camburi a Guaéca, que funciona em sistema “pare e siga”. “Viaturas posicionadas orientando os usuários”, diz o departamento. A rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) permanece com interdição total, com bloqueio no km 77 e no km 98, sem previsão de liberação da via. A indicação é que motoristas usem o Sistema Anchieta/Imigrantes como rota alternativa.

Como a Jovem Pan mostrou, ao menos 57 pessoas morreram em decorrência dos deslizamentos, enchentes e alagamentos resultado da precipitação recorde na região litorânea de São Paulo. No total, foram 56 mortes em São Sebastião e um óbito em Ubatuba, cidade vizinha. O temporal foi o maior já registrado no Brasil, segundo o instituto de meterologia MetSul. Segundo apurou a repórter Beatriz Manfredini, da Jovem Pan News, as operações de busca e resgate por sobreviventes em São Sebastião foi interrompida na tarde desta sexta, também em razão das fortes chuvas. A previsão é de chuvas para o município, com até 120 mm de precipitação até o próximo domingo, 26.