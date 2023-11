Acesso à internet alcança quase 90% da população brasileira em 2022

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua revelou que 161,6 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais utilizaram o serviço no ano passado; 6,4 milhões de domicílios não fizeram uso da internet

Freepik Pesquisa mostrou que 98,9% das pessoas utilizam o celular para acessar a internet



Cerca de 161,6 milhões de brasileiros com 10 anos ou mais utilizaram serviços internet no país durante 2022. O número corresponde a 87,2% da população brasileira e demonstra um crescimento em relação ao uso do serviço. Em 2021, o percentual foi de 84,7% dos cidadãos do país. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo também revela que 6,4 milhões de domicílios do país não utilizavam a Internet. Os principais motivos para a falta de acesso foi falta de instrução para o uso (32,1%), serviço de acesso à Internet caro (28,8%) e falta de necessidade em acessar a Internet (25,6%). Outros motivos apontados foram: serviço de acesso à Internet não estava disponível (5,4%), equipamento para acessar a Internet era caro (3,9%), falta de tempo (1,1%), preocupação com segurança (0,6%) e outro motivo (2,6%).

O levantamento também revelou que o percentual de idosos, que compreende pessoas com 60 anos ou mais, que utilizam a Internet subiu de 24,7% em 2016 para 62,1% em 2022. Entre os estudantes, 98,4% da rede privada e 89,4% da rede pública utilizaram a internet em 2022. O equipamento mais utilizado para acessar o serviço foi o celular, com prevalência de 98,9%. O percentual de pessoas que acessavam a internet por meio de computadores recuou de 63,2% em 2016 para 35,5% de 2022. O acesso à internet por meio do tablet também recuou, neste período, de 16,4% para 7,6%. O estudo relevou que, entre aqueles que acessaram a internet, 93,4% utiliza todos os dias.

A região com maior percentual de usuários da internet segue sendo o Centro-Oeste, influenciado pelo Distrito Federal, que tem a maior proporção (96,6%) de usuários entre as 27 Unidades da Federação. As regiões Norte (82,4%) e Nordeste (83,2%) permaneceram com os menores resultados, mesmo apresentando as maiores expansões entre 2021 e 2022: 6,1 pontos percentuais (p.p.) e 5,1 p.p., respectivamente. Entre 185,4 milhões de pessoas de 10 anos ou mais de idade, 12,8% afirmaram não ter utilizado a Internet no período de referência. A maioria desse grupo era constituído por pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto (78,5%) e com 60 anos ou mais (52,3%). Entre os motivos, estavam não saber usar o serviço (47,7%) e a falta de necessidade (23,5%). O percentual de pessoas não utilizava a internet devido ao serviço não estar disponível foi mais elevado na Região Norte (9,7%) e na área rural (8,0%) do que a média nacional (3,6%).