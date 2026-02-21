Jovem Pan > Notícias > Brasil > Acidente com asa-delta no Rio deixa dois mortos

Acidente com asa-delta no Rio deixa dois mortos

Uma das vítimas era o piloto, proprietário e responsável pela asa-delta

  • 21/02/2026 17h57
Reprodução: @rb_machado | myhoodbr Acidente asa-delta dois mortos A mulher foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Uma asa-delta com dois passageiros caiu no mar da Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, no fim da manhã deste sábado (21).  O acidente resultou em duas vítimas fatais.

Por volta das 11h15, o corpo de bombeiros foi acionado para um salvamento marítimo com apoio de uma aeronave na praia, na altura da pista de pouso. O subtenente Torres contou que uma mulher adulta foi levada em estado grave para o hospital Miguel Couto; e um homem adulto veio à óbito no local.

O homem era o piloto, proprietário e responsável pela asa-delta. O caso será investigado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O fato foi registrado na 15ª DP da Gávea.

A mulher foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo relatos, depois do acidente, banhistas que estavam no local começaram a orar pelas duas pessoas, enquanto acompanhavam o atendimento dos bombeiros.

*Com informações do Estadão Conteúdo

