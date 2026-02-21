Acidente com asa-delta no Rio deixa dois mortos

Uma das vítimas era o piloto, proprietário e responsável pela asa-delta

Reprodução: @rb_machado | myhoodbr A mulher foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos



Uma asa-delta com dois passageiros caiu no mar da Praia de São Conrado, no Rio de Janeiro, no fim da manhã deste sábado (21). O acidente resultou em duas vítimas fatais.

Por volta das 11h15, o corpo de bombeiros foi acionado para um salvamento marítimo com apoio de uma aeronave na praia, na altura da pista de pouso. O subtenente Torres contou que uma mulher adulta foi levada em estado grave para o hospital Miguel Couto; e um homem adulto veio à óbito no local.

Uma queda de asa delta no mar de São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro, no fim da manhã de sábado (21), mobilizou equipes de resgate e terminou com a morte de duas pessoas. A ocorrência foi registrada nas proximidades da pista de pouso da Praia de São Conrado. 📹Reprodução:… pic.twitter.com/ZD9zpM5KeL — Jovem Pan News (@JovemPanNews) February 21, 2026

O homem era o piloto, proprietário e responsável pela asa-delta. O caso será investigado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). O fato foi registrado na 15ª DP da Gávea.

A mulher foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo relatos, depois do acidente, banhistas que estavam no local começaram a orar pelas duas pessoas, enquanto acompanhavam o atendimento dos bombeiros.

*Com informações do Estadão Conteúdo