Acidente com ônibus de turismo deixa 10 mortos em São Paulo

Veículo colidiu com uma pilastra de concreto na Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes, por volta da meia-noite, no sentido norte do km 171 da rodovia, próximo a Itapetininga

Divulgação/Defesa Civil do estado Serviços de resgate foram acionados e, até o momento, 17 vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região



Na madrugada desta sexta-feira (5), um trágico acidente envolvendo um ônibus de turismo deixou 10 mortos e 42 feridos. O veículo colidiu com uma pilastra de concreto na Rodovia Professor Francisco da Silva Pontes. O acidente ocorreu por volta da meia-noite, no sentido norte do km 171 da rodovia, próximo a Itapetininga. Segundo relatos do motorista do ônibus à Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo apresentou uma pane mecânica, travando a direção e fazendo com que ele perdesse o controle, resultando na colisão com um pilar de um viaduto. No total, 51 pessoas estavam dentro do ônibus no momento do acidente, com 10 vítimas fatais, 5 em estado grave, 12 com ferimentos moderados e 24 com ferimentos leves, de acordo com a Artesp.

Os serviços de resgate foram acionados e, até o momento, 17 vítimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região, enquanto as 10 vítimas fatais foram confirmadas pelo Corpo de Bombeiros. A perícia investiga as causas do acidente e os procedimentos para a retirada do ônibus da rodovia estão em andamento. O tráfego na região segue congestionado, com o sentido norte totalmente bloqueado e uma faixa interditada no sentido sul.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA