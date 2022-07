Acidente em estrada no Rio Grande do Sul deixa 7 mortos

Prefeitura da cidade de Constantina confirmou que um dos veículos pertencia à Secretaria de Saúde do município e revelou as identidades das vítimas

Reprodução/Google Street View Colisão entre caminhão e van da Secretaria de Saúde deixou sete mortos na manhã desta segunda



Sete pessoas morreram em um acidente na BR-386, localizada na cidade de Constantina, no Rio Grande do Sul. O episódio aconteceu na manhã desta segunda-feira, 4. Informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) indicam que um caminhão e uma van da Secretaria Municipal de Saúde do município colidiram de frente por volt das 6h30. O acidente teria acontecido no km 111, próximo ao trevo de acesso à cidade. Em nota, a prefeitura de Constantina confirmou o acidente e a identidade das sete vítimas. São elas: Magno Zanella, Wilson Ramos, Adazila de Oliveira Ramos, Ana Bruna Cavalheiro da Silva, Helena Vitória da Silva Rodrigues, Geni Emília dos Santos e Silvana Remonti Zenatti. Além de confirmar as vítimas, a prefeitura lamentou o ocorrido e se colocou à disposição das famílias.