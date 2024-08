Acidente em Vinhedo: MP-SP fala sobre atendimento às famílias das vítimas e golpes

Procurador explicou que, embora os exames necroscópicos já tenham sido concluídos, a análise das identificações dos corpos ainda está em andamento

O Ministério Público de São Paulo está atuando em conjunto com a família das vítimas do acidente aéreo ocorrido na última sexta-feira (9) no interior do estado. O Procurador Paulo Sérgio de Oliveira e Costa concedeu entrevista à Jovem Pan, destacando que os laudos sobre as causas do acidente e eventuais responsabilidades estão sendo elaborados. Ele também mencionou a identificação de perfis falsos na internet, criados para solicitar ajuda financeira de forma fraudulenta, e garantiu que os responsáveis serão rigorosamente punidos.

Em relação às demandas das famílias, o Instituto Médico Legal está trabalhando na liberação dos corpos, seguindo um processo cuidadoso de identificação. O Procurador explicou que, embora os exames necroscópicos já tenham sido concluídos, a análise das identificações dos corpos ainda está em andamento. Sobre as indenizações, o Ministério Público e a Defensoria Pública estão em diálogo com a empresa e as seguradoras para definir os valores, assegurando transparência no processo.

O Procurador também abordou a situação dos órfãos deixados pelo acidente, afirmando que, embora o seguro seja linear para todas as vítimas, ajustes podem ser feitos em colaboração com as instituições envolvidas. Ele ressaltou que as investigações estão sendo conduzidas tanto em âmbito federal quanto estadual, com o apoio de órgãos de segurança pública e institutos de perícia. O Ministério Público está em contato com as famílias, incluindo as de vítimas estrangeiras, para garantir que todas recebam o mesmo tratamento.

Além disso, a promotoria identificou 31 perfis falsos na internet e está trabalhando para que sejam derrubados. A ação visa proteger as famílias das vítimas de fraudes e garantir que qualquer ajuda financeira seja direcionada de forma correta e segura. O Procurador Paulo Sérgio de Oliveira e Costa reafirmou o compromisso do Ministério Público em prestar todo o apoio necessário às famílias e em buscar justiça para as vítimas do trágico acidente.