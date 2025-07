Acidente entre carro e ônibus deixa cinco mortos no norte de Minas Gerais

Veículo perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu de frente com o coletivo; os cinco ocupantes do automóvel (avó, filha, dois netos e um amigo da família) ficaram presos às ferragens e faleceram

Divulgação/Samu Colisão entre carro e ônibus aconteceu no km 162 da rodovia MG-122, em Janaúba



Um grave acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus de turismo deixou cinco pessoas mortas e três feridas na noite desta segunda-feira (28), na rodovia MG-122, em Janaúba, no norte de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu por volta das 18h30, no km 162 da estrada, próximo ao trevo de acesso ao Balneário Bico da Pedra. O carro, um Chevrolet Celta, seguia no sentido Montes Claros quando perdeu o controle, invadiu a contramão e bateu de frente com o ônibus, que transportava 32 romeiros e dois motoristas.

O grupo voltava a Belo Horizonte após uma peregrinação ao santuário de Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Com o impacto, os cinco ocupantes do carro — avó, a filha dela, seus dois netos e um amigo da família, que dirigia o veículo — ficaram presos às ferragens e morreram no local. Eles eram moradores de Porteirinha (MG) e retornavam de uma viagem à região metropolitana de Belo Horizonte.

No ônibus, três pessoas ficaram feridas: uma idosa de 71 anos sofreu traumatismo cranioencefálico, outra teve lesão no joelho direito e um dos motoristas apresentou suspeita de fratura na mão esquerda. As vítimas foram socorridas pelo Samu e levadas ao Hospital Regional de Janaúba. A Polícia Militar relatou que o motorista do ônibus afirmou ter tentado frear ao ver o carro invadindo a pista contrária, mas não conseguiu evitar a colisão. Marcas de frenagem e o arrasto do veículo por alguns metros foram constatados no local.

A rodovia MG-122 ficou totalmente interditada das 18h50 às 23h20 para o trabalho das equipes de resgate, perícia e remoção dos veículos. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. A ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros, o Samu, a Polícia Militar e a Perícia Técnica da Polícia Civil.

