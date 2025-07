Motorista é flagrado a 201 km/h em Ferrari em rodovia de SP

Condutor, cuja identidade não foi revelada, levará sete pontos na carteira, pagará multa de R$ 880 e terá a habilitação suspensa por oito meses

Divulgação/Polícia Militar Rodoviária A Ferrari em questão é um modelo potente, equipado com um motor V8 biturbo, capaz de alcançar velocidades de até 340 km/h



Um motorista foi flagrado dirigindo uma Ferrari F8 Tributo a impressionantes 201 km/h em uma rodovia no interior de São Paulo, onde a velocidade permitida é de apenas 80 km/h. O registro da infração ocorreu durante uma ação da Polícia Militar Rodoviária, chamada Impacto/Speed, na rodovia Engenheiro João Tosello (SP-147), localizada em Limeira. O condutor, cuja identidade não foi revelada, enfrentará consequências severas por sua imprudência. A infração foi classificada como gravíssima, resultando em sete pontos na carteira de habilitação do motorista. Além disso, ele poderá ter sua licença suspensa por um período de até oito meses e terá que pagar uma multa que totaliza R$ 880,41. A ação da polícia tem como objetivo principal coibir comportamentos arriscados nas estradas e, assim, reduzir o número de acidentes.

A Ferrari em questão é um modelo potente, equipado com um motor V8 biturbo, capaz de alcançar velocidades de até 340 km/h. A operação da PM Rodoviária não se limitou a essa única ocorrência; foram registradas 229 multas na região de Limeira durante a ação. Dentre as infrações, 62 foram aplicadas a motociclistas, evidenciando a necessidade de um controle mais rigoroso sobre a velocidade e a segurança no trânsito. A iniciativa da Polícia Militar Rodoviária é parte de um esforço contínuo para garantir a segurança nas estradas e prevenir acidentes que podem ter consequências fatais.

