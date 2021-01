Acidente entre duas lanchas deixa quatro mortos em Angra dos Reis

Bombeiros foram acionados por volta de 12:41; uma das vítimas precisou ser hospitalizada e três foram liberados na hora

Reprodução Acidente aconteceu em Angra dos Reis, perto da Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro



Um acidente entre duas lanchas em Angra dos Reis, perto da Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, deixou quatro mortos na tarde deste sábado, 16. Os bombeiros foram acionados por volta de 12:41. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio atendeu oito vítimas no local. Quatro foram a óbito, uma delas precisou ser hospitalizada e três foram liberados na hora, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros.

Registros feitos com celulares mostram outros turistas em pânico após o acidente. Em um deles, uma criança fala ao fundo “Pai, eu estou com medo”. Em outra gravação, um homem relata que havia corpos mortos boiando na água após a colisão. Imagens que circulam na internet mostram a traseira de uma das lanchas destruída. Algumas testemunhas relataram que aparentemente o motor de umas embarcações explodiu.