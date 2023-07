Acidente entre ônibus e trem deixa 19 feridos em Japeri, no RJ; veja o vídeo

De acordo com a Agetransp, a circulação de trens no trecho entre as estações Japeri e Paracambi foi suspensa após a colisão e ainda não foi retomada

Reprodução/Twitter/@agetransp Trem e ônibus colidiram no município de Japeri, no Rio de Janeiro



Na madrugada desta terça-feira, 18, um ônibus colidiu com um trem da SuperVia em uma passagem de nível na Estrada Miguel Pereira, em Japeri, na Baixada Fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, 19 pessoas ficaram feridas com a batida. Entre elas, quatro foram atendidas no local pelos bombeiros, sendo duas levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, e outras duas para o Hospital Municipal São Francisco Xavier. Segundo a prefeitura, as demais vítimas foram levadas ao Hospital Municipal de Japeri. De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp), a circulação de trens no trecho entre as estações Japeri e Paracambi foi suspensa após o acidente e ainda não foi retomada. Os bombeiros dos quartéis de Paracambi e Seropédica foram acionados às 4h47 para a Rua Lenir Ferreira, no Centro do município. O ônibus da concessionária Transportes Blanco fazia a linha Engenheiro Pedreira-Central do Brasil no momento do acidente.

Em nota enviada ao site da Jovem Pan News, a SuperVia afirma que apenas a extensão Paracambi da linha está suspensa e detalha o acidente: “Por volta das 4h35, um ônibus avançou um sinal e colidiu com um trem em uma passagem de nível regular (com sinalizador e sinais sonoros e visuais funcionando) nas proximidades da estação Japeri (…) Todas as passagens regulares são sinalizadas de acordo com as exigências da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A SuperVia lembra que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (Lei Federal nº 9503/97), os trens têm preferência de passagem em relação aos demais veículos. Buscar sinais de aproximação dos trens é uma conduta prudente e necessária que deve ser adotada por todos ao atravessar a linha férrea”. A concessionária ainda destaca que os trens não conseguem frear instantaneamente: “A uma velocidade de 80km/h, por exemplo, depois de acionada a frenagem de emergência, o trem percorre aproximadamente 290 metros até parar completamente”. Veja o vídeo da colisão abaixo.