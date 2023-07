Rio de Janeiro é eleito um dos 10 melhores destinos turísticos do mundo

De acordo com o ranking elaborado pelo jornal britânico The Telegraph, a Cidade do Cabo, na África do Sul, seria o melhor destino do planeta

Fernando Maia/Riotur Vista do Cristo Redentor durante virada do ano de 2017, no Rio de Janeiro



A cidade do Rio de Janeiro foi novamente escolhida para integrar a lista dos 10 melhores destinos turísticos do planeta. A eleição é feita pelo jornal britânico The Telegraph. O Rio volta à lista após ficar de fora desde o período entre 2013 e 2014, quando ocupou a oitava colocação. De acordo com a publicação, em 2017 a cidade era o 21º melhor destino turístico do mundo, e em 2019 a cidade caiu para a 31ª colocação. Neste ano, a pesquisa exaltou o clima da cidade, a energia dos cariocas e pontos turísticos como o Cristo Redentor, a Lagoa Rodrigo de Freitas, o Pão de Açúcar e as belas praias cariocas. O setor hoteleiro comemorou a nova nomeação. O mês de julho tem sido positivo para os hotéis, que registram taxas de ocupação superiores a 70%. De acordo com o ranking britânico, a Cidade do Cabo, na África do Sul, seria o melhor destino do planeta, seguido por Veneza, na Itália, Sevilla, na Espanha, Vancouver, no Canadá, e Roma e Florença, na Itália, respectivamente. A Cidade Maravilhosa ficou com a sétima posição do levantamento. O prefeito Eduardo Paes (PSD) foi às redes sociais comemorar o resultado, onde compartilhou o ranking e declarou: “Só dá Rio”. Confira a lista completa abaixo.

Cidade do Cabo, África do Sul; Veneza, Itália; Sevilha, Espanha; Vancouver, Canadá; Roma, Itália; Florença, Itália; Rio de Janeiro, Brasil; Sidney, Austrália; Quioto, Japão; Dubrovnik, Croácia.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga