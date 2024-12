Acidente entre veículos deixa 22 mortos em Minas Gerais

Incidente ocorreu quando o ônibus, que seguia de São Paulo para Jequié, na Bahia, teve um pneu estourado; autoridades estão trabalhando para apurar as causas do ocorrido

Reprodução/CBM-MG O veículo envolvido, um ônibus da empresa ENTRAM, estava em viagem do Nordeste com destino a São Paulo



Um grave acidente na BR-116, em Teófilo Otoni, Minas Gerais, resultou na morte de pelo menos 22 pessoas na madrugada deste sábado (21). O veículo envolvido, um ônibus da empresa ENTRAM, estava em viagem do Nordeste com destino a São Paulo. As vítimas foram rapidamente socorridas e levadas ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas há temores de que o número de fatalidades possa aumentar. O trágico incidente ocorreu quando o ônibus, que seguia de São Paulo para Jequié, na Bahia, teve um pneu estourado. Com a perda de controle, o veículo invadiu a pista contrária e colidiu violentamente com uma carreta que transportava pedras.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A força do impacto foi tão intensa que o ônibus pegou fogo e saiu da pista. Atualmente, a rodovia na altura do KM 285 da BR-116 está completamente bloqueada, e não há previsão para a liberação da via. Equipes de bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e peritos estão no local para realizar os trabalhos de resgate e investigação do acidente. As autoridades estão trabalhando para apurar as causas do acidente e prestar assistência às famílias das vítimas.

Veja a nota do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais :

“Bombeiros acionados por volta das 4h deste sábado (21), para combater incêndio em um ônibus na BR 116, Km 286, na localidade de Lajinha, em Teófilo Otoni.

Ao chegar no local, os militares confirmaram que se trata de um ônibus que vinha de São Paulo. Durante o trajeto, o ônibus estourou o pneu e o motorista perdeu o controle da direção batendo contra uma carreta. Um veículo de passeio que vinha atrás também colidiu com o ônibus, mas os três ocupantes saíram com vida.

A princípio, o ônibus tinha aproximadamente 45 passageiros. Com a colisão, o ônibus pegou fogo, mas 13 pessoas saíram com vida e já foram encaminhadas para atendimento médico nas proximidades.

Após horas de trabalho, os bombeiros conseguiram debelar o incêndio e já fizeram a retirada de 21 vítimas fatais carbonizadas e presas a ferragens.

Agora os militares aguardam o guincho para destombar o ônibus e acessar o fundo do veículo.

Além de quatro viaturas BM, também estão por lá, PR, Samu e PM.”

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira