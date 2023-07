Acidentes com pipas na Grande SP crescem 45% em 2023, aponta Enel; veja dicas de segurança

Segundo a distribuidora, foram registrados 1.092 ocorrências entre janeiro e junho deste ano; a capital lidera o ranking, com 831 registros em seis meses

NILTON FUKUDA /ESTADÃO CONTEÚDO Grande São Paulo soma mais de mil falhas na rede causadas por acidentes envolvendo pipas



Um relatório divulgado pela Enel Distribuidora, concessionária elétrica responsável pelo fornecimento de energia elétrica na cidade de São Paulo e municípios da Região Metropolitana, mostra que o número de acidentes com pipas aumentou 45% entre janeiro e junho de 2023. Segundo a companhia, nos seis primeiros meses do ano, foram registrados 1.092 casos de falha na rede por causa de pipas. Durante todo o ano de 2022, o total de ocorrências foi de 2.082, um aumento de 19,38% em relação a 2021. Em números brutos, a capital paulista lidera o ranking de ocorrências, com 831 registros em seis meses e aumento de 55,62% em relação a 2022. Já em números relativos, o maior aumento é em Osasco, que registrou crescimento de 100% no número de ocorrências, com o total chegando a 48. Outro destaque da lista é Carapicuíba, a segunda cidade com mais casos, com 51 ocorrências. Além de possível rompimento dos cabos, as linhas de pipas que ficam enroscadas nos cabos podem gerar desgastes nos fios, gerando curto-circuitos e derretimento.

O responsável por Saúde e Segurança do Trabalho da Enel, Marcelo Bezerra, diz ser importante divulgar os riscos de se empinar pipa em locais próximos à rede elétrica. “Quando o assunto não é levado em consideração, a brincadeira pode provocar acidentes graves e, em algumas circunstâncias, até fatais. Pode ocasionar danos à rede elétrica, prejudicando diretamente o fornecimento de energia para milhares de pessoas. […] É importante reforçar os riscos de se empinar pipa próximo da rede e a necessidade de os pais orientarem as crianças e os adolescentes sobre os cuidados necessários”, diz Bezerra.

Saiba como empinar pipa em segurança:

A Enel recomenda a não utilização de rabiolas nas pipas, já que elas podem enroscar nos fios e gerar choques fatais. Outra recomendação é evitar empinar pipas quando chove, já que elas funcionam como para-raios e também podem provocar acidentes. A empresa diz que é preferível empinar pipas em locais abertos, como campos de futebol e parques, evitando proximidade com a rede elétrica. Caso a pipa fique presa, a recomendação é não tentar resgatá-la, já que apenas pessoas autorizadas podem manusear a rede. O uso de materiais metálicos e de cerol também não é recomendado, assim como a chamada “linha chilena”, que tem poder de corte alto e pode provocar tanto acidentes com cabos quando com pessoas. Além disso, no caso de crianças brincando com pipas, é recomendável a presença de um adulto acompanhando.