Rogério Marinho assume presidência estadual do PL no RN e critica inelegibilidade de Bolsonaro

‘Alguma coisa está errada no nosso país’, declarou o senador da República ao falar sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral contra o ex-presidente

Reprodução/Instagram/@rogerio.smarinho Senador Rogério Marinho durante sua posse como presidente do diretório estadual do Partido Liberal no Rio Grande do Norte



O senador Rogério Marinho (PL) assumiu o posto de novo presidente do diretório estadual do Partido Liberal no Rio Grande do Norte nesta segunda-feira, 3. O partido dobrou de tamanho desde as últimas eleições municipais, quando ganhou 18 novos prefeitos. Parlamentares federais e estaduais participaram da cerimônia realizada em Natal, onde Marinho destacou a necessidade de fortalecimento do PL para 2024 e criticou o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral que tornou Jair Bolsonaro inelegível: “Nós não fazemos oposição ao Brasil, fazemos oposição ao retrocesso, ao atraso e à forma deformada como o PT faz política nesse país. A eleição ocorreu, o ex-presidente da República foi condenado recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral, e o seu crime foi criticar o atual sistema eleitoral. Se nós não temos a liberdade de fazer a crítica e de colocar as nossas opiniões, alguma coisa está errada no nosso país”. O senador Rogério Marinho ainda não decidiu se cumprirá agendas em Brasília nesta semana. O parlamentar se recupera de uma infecção provocada por uma picada de inseto.

*Com informações da repórter Virginia Coelli