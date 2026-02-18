Magistrado está afastado de suas funções judiciais desde fevereiro, quando o STJ decidiu, de forma unânime, seu afastamento cautelar diante das denúncias

Divulgação / STJ Acusado de importunação sexual, ministro Marco Buzzi recebe alta de hospital



O ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), recebeu alta, na sexta-feira (13), do hospital DF Star, em Brasília, onde estava internado por problemas de saúde. Ele está afastado de suas funções judiciais desde o dia 10 de fevereiro, quando o pleno da Corte decidiu, de forma unânime, seu afastamento cautelar diante das denúncias de importunação sexual.

O magistrado havia sido internado em meio a uma acusação de importunação sexual apresentada por uma jovem de 18 anos, filha de amigos do ministro, que relatou que ele teria feito investidas contra ela durante um banho de mar em Balneário Camboriú (SC). Uma segunda denúncia, também sob sigilo, foi recebida pelo Conselho Nacional de Justiça e motivou a continuidade das apurações.

Durante o período de afastamento, o ministro está impedido de acessar o tribunal, utilizar veículo oficial ou exercer prerrogativas do cargo, mas mantém o subsídio mensal.

Em reação às acusações, Buzzi enviou uma carta aos colegas negando ter cometido qualquer conduta inadequada e afirmando que a situação tem causado “dor, angústia e exposição” a ele e à sua família.

Quem é Marco Buzzi

Natural de Timbó, Santa Catarina, Marco Aurélio Gastaldi Buzzi nasceu em 4 de fevereiro de 1958. O ministro graduou-se em direito, em 1980. Dois anos depois, ingressou na magistratura após aprovação em concurso público. Em 2002, foi promovido a desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Ele foi indicado ao STJ, em 2011, pela ex-presidente Dilma Rousseff.

Segundo nota divulgada pelo ministro, as acusações não correspondem aos fatos. “O ministro Marco Buzzi informa que foi surpreendido com o teor das insinuações divulgadas por um site, as quais não correspondem aos fatos. Repudia, nesse sentido, toda e qualquer ilação de que tenha cometido ato impróprio”, afirmou.