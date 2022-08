Adolescente contrai raiva e morre no Distrito Federal

Vítima estava internada em um hospital particular desde 20 de junho

Marcelo Camargo/Agência Brasil Secretaria de Saúde do Distrito Federal disse que antecipou a campanha de vacinação antirrábica em animais em áreas urbanas e rurais



Um adolescente contraiu raiva e morreu, neste sábado, 30, no Distrito Federal. A vítima estava internada em um hospital particular desde 20 de junho. Em nota, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal informou que “todas as medidas necessárias de investigação epidemiológica, controle e profilaxia foram tomadas junto aos familiares, contatos próximos e profissionais de saúde”. A pasta ainda disse que “medidas de bloqueio de foco e controle animal foram intensificadas em todo o Distrito Federal, a exemplo da antecipação da campanha de vacinação antirrábica animal em áreas urbanas e rurais.

Causada por um vírus, a raiva é uma zoonose que pode acometer diversos mamíferos, mas as principais espécies envolvidas no ciclo da doença são cães, gatos, morcegos, raposa, cachorro-do-mato e saguis. A doença é transmitida ao homem através da saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordida, arranhão ou lambida.

A doença é quase sempre fatal e se caracteriza por uma encefalite progressiva, levando à inflamação do cérebro. Desde 2020, segundo dados do Ministério da Saúde, foram registrados 45 casos no país. Do total, apenas duas pessoas foram curadas.