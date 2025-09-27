Adolescente de 16 anos é apreendido com mais de uma tonelada de maconha em rodovia de SP

Jovem, que conduzia uma caminhonete furtada, tentou fugir após ordem de parada, mas foi perseguido e detido. caso foi registrado como ato infracional análogo ao tráfico de drogas

Um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante neste sábado (27) com mais de uma tonelada de maconha na Rodovia Raposo Tavares, na altura da cidade de Itapetininga, interior de São Paulo. O jovem conduzia uma caminhonete que havia sido furtada no estado do Rio de Janeiro. A ação foi realizada pela Polícia Militar Rodoviária.

Durante uma fiscalização, os agentes deram ordem de parada ao veículo, mas o motorista fugiu em alta velocidade. Após uma breve perseguição, o adolescente foi abordado e detido. Dentro da caminhonete, os policiais encontraram 40 fardos contendo tabletes de maconha, que totalizaram mais de uma tonelada da droga.

Além do entorpecente, foram apreendidos R$ 940 em dinheiro e dois celulares. O adolescente foi encaminhado à delegacia de Itapetininga, onde a autoridade policial decretou sua apreensão em flagrante. Por ser menor de idade, ele foi levado para a Fundação CASA. O caso foi registrado como ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

