Briga de facções pode ser a causa de tiroteio em escola do Ceará que deixou dois mortos

Divulgação/Googlemaps Escola Estadual Luís Felipe



Uma briga entre facções pode ter motivado o tiroteio ocorrido nesta quinta-feira (25) na Escola Estadual Luís Felipe, em Sobral (CE). De acordo com a Polícia Militar (PM), dois adolescentes morreram e três ficaram feridos durante o ataque, registrado no horário do intervalo, quando os alunos estavam no pátio. Imagens de câmeras de segurança mostram dois homens chegando em uma motocicleta, estacionando em frente à escola e entrando no local. Após os disparos, eles retornam rapidamente à rua e fogem em alta velocidade.

A PM informou que os autores já foram identificados e que o crime teria relação com a disputa pelo tráfico de drogas na região. Entre os feridos está um jovem de 16 anos, que já responde por atos infracionais relacionados a homicídio e roubo. O caso está sob investigação e reforça a preocupação com a violência ligada ao crime organizado no interior do Ceará.