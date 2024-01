Adolescente diz ter ajudado a enterrar corpo de influenciador morto no interior de SP

O corpo de Henrique Medeiros foi encontrado no sábado, 30, após denúncias de vizinhos

Uma adolescente de 17 anos afirmou à polícia nesta quinta-feira, 4, que ajudou a enterrar o corpo do influenciador digital Carlos Henrique Medeiros, de 26 anos, em uma cova rasa no quintal de uma casa em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Segundo a jovem, o rapaz teria sofrido um mal súbito após consumir drogas e ter relações sexuais com ela no banheiro. Ela ainda relatou que tentou reanimá-lo por três horas. O delegado responsável pelo caso afirmou que, a princípio, não há indícios de homicídio. Um casal que morava na residência onde o corpo do influenciador foi encontrado enterrado foi detido sob suspeita de ocultação de cadáver.

Eles informaram à polícia que costumavam se reunir com Medeiros e que, na ocasião, estavam comemorando o Natal consumindo cocaína. Renan José, de 28 anos, e Caroline Mello, de 24 anos e irmã da adolescente, afirmaram que, ao perceberem que o amigo estava morto, decidiram não chamar ajuda e enterrá-lo no quintal. O delegado solicitou a antecipação dos resultados da necropsia e do exame toxicológico para confirmar a versão do casal. Os resultados devem ser entregues à Polícia Civil nesta quinta-feira. Segundo o delegado, esses exames são essenciais para determinar se o casal será investigado por homicídio ou ocultação de cadáver.

Henrique Medeiros, como era conhecido o influenciador, ficou famoso por vídeos de pegadinha no Youtube e em outras redes sociais. Ele estava desaparecido desde o Natal e, segundo sua irmã, ele iria passar a noite da festa com a família, mas mudou de ideia e decidiu ficar com os amigos em uma casa na mesma rua. Desde então, a família não teve mais notícias dele.

Vizinhos relataram aos amigos do influenciador sobre um cheiro forte vindo do terreno e decidiram investigar. Eles encontraram uma porção de terra revirada e uma parte do corpo do jovem no sábado, 30, e acionaram os bombeiros. Pouco tempo depois, a irmã do youtuber o identificou pelas roupas, que eram as mesmas do dia do desaparecimento, e por duas tatuagens no antebraço: um falcão e uma estrela. A polícia continua investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da morte do jovem.