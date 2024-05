Adolescente mata os pais a marteladas e ateia fogo ao quarto em Jacarepaguá

Crime ocorreu após discussão, que teria começado quando jovem expressou o desejo de faltar à escola para descansar e se preparar para uma aula de jiu-jítsu e seus pais não concordaram com a decisão;

Reprodução/Google Street View Após cometer o ato hediondo, o jovem saiu de casa para lanchar com um amigo e, em seguida, retornou ao local do crime, onde acionou as autoridades



Um jovem de 16 anos foi apreendido em Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, após cometer um crime chocante. O adolescente matou os próprios pais a marteladas e ateou fogo no quarto onde dormiam. O crime ocorreu por volta das 22h de quinta-feira (23) e teria sido motivado por uma discussão familiar, de acordo com informações da Delegacia de Homicídios da Capital. Segundo relatos do adolescente durante seu depoimento na delegacia, a discussão teria começado após ele expressar o desejo de faltar à escola para descansar e se preparar para uma aula de jiu-jítsu. No entanto, os pais não concordaram com a decisão do jovem, o que teria gerado o conflito que culminou na tragédia. O adolescente confessou ter cometido o crime, utilizando um martelo para assassinar os pais e posteriormente ateando fogo ao quarto onde estavam os corpos.

Após cometer o ato hediondo, o jovem saiu de casa para lanchar com um amigo e, em seguida, retornou ao local do crime, onde acionou as autoridades. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram chamados para atender a ocorrência e o adolescente foi apreendido em flagrante pelas autoridades. A Polícia Civil informou que está investigando o caso e que serão realizadas diligências para esclarecer a motivação por trás dos assassinatos, além de ouvir testemunhas que possam ajudar no esclarecimento do crime.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA