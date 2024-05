Unesp aplica primeira fase do vestibular neste domingo

São 1.675 candidatos concorrendo a 160 vagas nos cursos das engenharias agronômica, civil, elétrica e mecânica

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) vai aplicar neste domingo (26) a primeira fase do vestibular do meio do ano. As provas serão feitas em São Paulo e em algumas cidades do interior paulista. São 1675 candidatos para 160 vagas em diversos cursos de engenharia agronômica, civil, elétrica e mecânica. As provas serão aplicadas em várias localidades, incluindo a capital paulista e cidades do interior como Bauru, Ilha Solteira, São José dos Campos e São José do Rio Preto. Para a realização das provas, os candidatos devem estar atentos às instruções fornecidas pela Fundação Vunesp, organizadora do vestibular. É essencial verificar o local de prova com antecedência no site da fundação e chegar ao local designado antes do fechamento dos portões às 14h. A prova consistirá em 90 questões de múltipla escolha, cobrindo uma ampla gama de áreas do conhecimento, incluindo linguagens, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza e suas tecnologias, além de matemática.

Questões interdisciplinares também farão parte do exame, desafiando os candidatos a utilizarem seus conhecimentos de maneira integrada. Além das orientações básicas, como a apresentação de documento de identidade e o uso de caneta esferográfica de tinta preta e régua transparente, os candidatos poderão se alimentar e hidratar durante a prova, que terá duração total de cinco horas. Os resultados da primeira fase serão anunciados no dia 14 de junho, seguidos pela segunda fase nos dias 23 e 24 do mesmo mês. O processo seletivo será concluído com a divulgação dos resultados finais no dia 12 de julho.