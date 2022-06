Adolescente morre em Recife após deslizamento de terra; Pernambuco já tem 129 mortos

Informação foi confirmada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Corpo de Bombeiros

JOãO CARLOS MAZELLA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Número de mortos em Pernambuco chega a 129 pessoas após a morte de um adolescente nesta terça-feira, 7



Um adolescente de 13 anos morreu na madrugada desta terça-feira, 7, após um deslizamento de terra sobre cinco casas no Córrego do Tiro, no bairro Alto Santa Terezinha, na zona norte da cidade do Recife. Além dele, dois adultos também ficaram soterrados, mas foram socorridos com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da prefeitura. Os adultos foram encaminhados para unidades de saúde do Recife. O Corpo de Bombeiros de Pernambuco também informou que participou do socorro de outras quatro pessoas no Alto Santa Terezinha e que as vítimas foram resgatadas todas com vida. Elas também foram conduzidas a unidades de saúde da capital pernambucana. Um outro deslizamento de terra foi registrado em Tamandaré, município do litoral sul do estado de Pernambuco. Mas, segundo a Defesa Civil, não houve vítimas. Com a morte do adolescente, chega a 129 o número de óbitos registrados no Estado por causa das consequências das fortes chuvas dos últimas dias. A Defesa Civil de Pernambuco ainda não emitiu um novo boletim, com dados atualizados de mortos, desabrigados e desalojados.