Adolescente relata estupro em banheiro do metrô de Salvador
Crime ocorreu na estação da Lapa, na capital baiana, de acordo com a Polícia Civil; caso é investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca)
Uma adolescente de 15 anos relatou ter sido estuprada em um banheiro da estação de metrô da Lapa, em Salvador, na terça-feira (26). O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).
Segundo a Polícia Civil, a vítima foi levada por um homem até o sanitário, onde ocorreu o abuso. Outros dois suspeitos teriam permanecido na entrada do banheiro durante a ação.
A Polícia Civil informou que as guias para os exames periciais foram expedidas. Os investigadores analisam imagens das câmeras de segurança do local e realizam diligências para identificar os envolvidos e esclarecer a autoria do crime.
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