Adolescente relata estupro em banheiro do metrô de Salvador

Crime ocorreu na estação da Lapa, na capital baiana, de acordo com a Polícia Civil; caso é investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca)

Divulgação / CCR Mobilidade Adolescente denuncia estupro em banheiro do metrô de Salvador



Uma adolescente de 15 anos relatou ter sido estuprada em um banheiro da estação de metrô da Lapa, em Salvador, na terça-feira (26). O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi levada por um homem até o sanitário, onde ocorreu o abuso. Outros dois suspeitos teriam permanecido na entrada do banheiro durante a ação.

A Polícia Civil informou que as guias para os exames periciais foram expedidas. Os investigadores analisam imagens das câmeras de segurança do local e realizam diligências para identificar os envolvidos e esclarecer a autoria do crime.