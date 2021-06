Adolescente suspeito de planejar ataques a escolas é apreendido no Paraná

Em depoimento, o jovem informou que seria um líder e que as pessoas o procuravam para que ele desse instruções

Marcos Santos / USP Imagens



Após receber informações da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, no início da semana, a Polícia Civil do Paraná apreendeu, nesta quarta-feira, 2, um adolescente suspeito de planejar e orientar ataques a escolas. O jovem foi capturado em Palmas, na região Sudoeste do Estado, e encaminhado à delegacia da PCPR. Segundo relatório da Homeland Security Investigations, vinculada ao órgão americano, o suspeito estaria praticando os atos por meio da internet. Durante a ação, os policiais civis cumpriram buscas na residência do adolescente, onde foram apreendidos computador, celular e equipamentos de armazenamento. Durante as investigações, os policiais apuraram, ainda, que, em uma das conversas, o jovem estaria dando instruções a outro adolescente sobre como matar a própria mãe. Em depoimento, o adolescente informou que seria um líder e que as pessoas o procuravam para que ele desse as instruções. O menino ainda tinha fotos impressas do autor do massacre de Suzano, em São Paulo, ocorrido em uma escola no dia 13 de março de 2019. Na ocasião, nove pessoas foram mortas.