Caminhão roubado invade condomínio e moradores são retirados às pressas em SP

Moradores de um condomínio tiveram de ser sair de casa às pressas, na noite desta quarta-feira, 2, depois que um caminhão frigorífico bateu no muro que separa o prédio de um estacionamento, na Avenida Mutinga, em Pirituba, na Zona Norte de São Paulo. Ninguém se feriu. Segundo a Polícia Militar, o condutor teria perdido o controle do veículo ao entrar no estacionamento para manobrar, deslizou em um barranco e invadiu o terreno do condomínio. Dentro do veículo foi localizado um bloqueador de sinal, com 12 antenas. O condutor não foi localizado e a Polícia Civil investiga o caso. O proprietário do caminhão, um comerciante de 48 anos, informou à Polícia Militar a carga de carne seria entregue nos municípios de Osasco e Santo André e que perdeu contato com seu funcionário, que fazia o frete. O homem não foi localizado. A Defesa Civil compareceu ao local e solicitou exames periciais nas construções envolvidas no acidente.