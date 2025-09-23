Jovem Pan > Notícias > Brasil > Advogada criminalista é assassinada a tiros em Belo Horizonte

Advogada criminalista é assassinada a tiros em Belo Horizonte

Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem, que desceu do banco do passageiro de um veículo prateado, surpreendeu Kamila e efetuou diversos disparos

  • Por Jovem Pan
  • 23/09/2025 16h44
Reprodução/Itatiaia Kamila Cristina Rodrigues dos Santos Advogada criminalista Kamila Cristina Rodrigues dos Santos

A advogada criminalista Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, de 32 anos, foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira (22) na Rua Otaviano Fabri, no bairro Ermelinda, Região Noroeste de Belo Horizonte. A vítima foi atingida por aproximadamente 20 disparos em frente à sua residência. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem, que desceu do banco do passageiro de um veículo prateado, surpreendeu Kamila e efetuou diversos tiros.

Testemunhas relataram à polícia que os suspeitos fugiram em alta velocidade em direção à marginal do Anel Rodoviário logo após o crime. A polícia está investigando o caso e procura pelos responsáveis. Kamila Cristina Rodrigues dos Santos era uma profissional atuante desde 2019. Formada pela Escola Superior Dom Helder Câmara, ela também era pós-graduanda em Direito Processual Civil pela Faculdade Líbano e aluna de mestrado em Direito pela FUNIBER, além de cursar Ciências Contábeis.

Além da advocacia, Kamila era proprietária de uma distribuidora de bebidas, que comandava em parceria com o namorado. O corpo da advogada foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames, sob a responsabilidade do Dr. André Roquette. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou perícia no local do crime para coletar evidências que auxiliarão na investigação. Até o momento, a autoria e a motivação do assassinato são desconhecidas.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Sarah Paula

