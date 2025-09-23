Guto Zacarias aciona Ministério Público contra acampamento de apoio ao Hamas na USP

O evento, divulgado para quarta-feira (24), às 18h, inclui em seu material de divulgação mensagens de boicote contra Israel e apoio a organizações que o deputado considera ligadas ao terrorismo internacional

Rodrigo Costa/Alesp Segundo Zacarias, a iniciativa não pode ser tratada como mera manifestação estudantil



O deputado estadual Guto Zacarias (União-SP) anunciou que irá protocolar uma petição junto ao Ministério Público para barrar o acampamento programado para ocorrer na Universidade de São Paulo (USP) em defesa do Hamas. O evento, divulgado para quarta-feira (24), às 18h, no Vão da História e Geografia da USP, convoca estudantes e apoiadores para montar um acampamento “por uma Palestina livre”, mas inclui em seu material de divulgação mensagens de boicote contra Israel e apoio a organizações que o deputado considera ligadas ao terrorismo internacional.

Segundo Zacarias, a iniciativa não pode ser tratada como mera manifestação estudantil, já que “passa a mensagem de apoio a um grupo classificado como terrorista em diversos países, inclusive no Brasil”. O parlamentar destacou ainda que não se trata de uma ação voltada ao povo palestino, mas sim de uma exaltação ao Hamas, o que considera “um risco grave e inaceitável”.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O deputado defende que o Ministério Público atue de forma imediata para impedir a realização do ato, ressaltando a necessidade de proteger tanto a comunidade acadêmica quanto a sociedade em geral de manifestações que, em suas palavras, “rompem os limites da liberdade de expressão ao flertarem com o extremismo”.

“Manifestar apoio ao Hamas não é liberdade de expressão, é apologia ao terrorismo. Não podemos permitir que a USP se torne palco para esse tipo de movimento”, afirmou Guto Zacarias.

*Esse texto não reflete, necessariamente, a opinião da Jovem Pan.