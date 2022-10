Em vídeo, Flávia Rodrigues diz que não vai mais gastar seu dinheiro com viagens para a região; Defensoria Pública de MG propõe multa de R$ 100 mil por danos morais

Reprodução/Instagram/flavia_moraes_adv Presidente da OAB-MG e OAB-Uberlândia se manifestaram em repúdio ao comentário da advogada



A advogada Flávia Aparecida Rodrigues Moraes foi exonerada da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) após fazer comentários xenofóbicos sobre a região Nordeste do Brasil. Em vídeo publicado nas redes sociais, ela afirma que não irá mais viajar para o local. “A todos aqueles brasileiros que a partir de hoje têm que ser muito inteligente”, disse ela, enquanto posava com uma taça em brinde com amigas. “Nós geramos empregos, nós pagamos impostos e sabe o que a gente faz? A gente gasta o nosso dinheiro lá no Nordeste. Não vamos fazer isso mais, vamos gastar dinheiro com quem realmente pesquisa, com quem realmente merece. A gente não vai mais alimentar quem vive de migalhas. Vamos gastar nosso dinheiro aqui no Sudeste, no Sul ou fora do Brasil, inclusive porque fica muito mais barato. Um brinde a gente que deixa de ser palhaço a partir de hoje.” A servidora era responsável pela vice-presidência da Comissão da Mulher Advogada, mas foi afastada do cargo pela OAB de Uberlândia. Em pronunciamento oficial, a entidade se desculpou pelos comentários de Flávia. “Apresentamos nossas sinceras desculpas ao povo nordestino e em especial à advocacia nordestina e advocacia brasileira pelas manifestações ofensivas da referida advogada”, afirmou. O presidente da OAB de Minas Gerais, Sérgio Leonardo, se manifestou em repúdio às falas de Moraes. “Preconceito e discriminação não são tolerados na OAB de Minas Gerais. Na nossa gestão não há espaço para esse tipo de atitude”, pontuou. A Defensoria Pública de MG propôs uma ação contra Flávia Aparecida, que cobra o pagamento de R$ 100 mil por danos morais.