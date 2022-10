Polícia procura mulher que atirou nas costas do namorado em SP

Caso é investigado pelo 66º Distrito Policial (DP) do Vale do Aricanduva

Reprodução/Redes sociais Mulher briga com namorado após atirar nas costas dele



A Polícia Civil procura por Daiana Rosa da Silva Luz, de 36 anos, que atirou nas costas do namorado, de 42 anos, e fugiu do local sem prestar socorros. O caso foi registrado na manhã de quinta-feira, 6, em um condomínio na Zona Leste de São Paulo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato momento em que a vítima sai do apartamento e aguarda o elevador. Neste tempo, a mulher aparece e atira nas costas do homem, que cai em uma prateleira de vidro. Na sequência eles discutem e Daiana tenta atirar pelo menos mais sete vezes. No entanto, a arma falha. No vídeo ela também aparece com uma faca. O homem foi socorrido por bombeiros para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera. De acordo com policiais que atenderam o caso, a vítima não corre risco de morte. Já a autora fugiu. O caso foi registrado na 8ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) como tentativa de homicídio, mas é investigado pelo 66º Distrito Policial (DP) do Vale do Aricanduva.