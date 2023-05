Advogado é preso após fazer prova da OAB no lugar de outra pessoa em Pernambuco

Profissional, que confessou o crime, foi indiciado pela prática de uso de documento falso, falsa identidade e fraude em certame de interesse público

Polícia Federal/Divulgação Polícia Federal prende advogado ao fazer prova da OAB em lugar de outra pessoa



Um advogado, de 28 anos, foi preso em flagrante depois de fazer uma prova da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no lugar de outra pessoa em Pernambuco. O caso foi registrado neste domingo, 30, na Universidade Católica de Pernambuco. Após investigação da Polícia Federal (PF), uma equipe foi enviada ao local, onde identificaram a pessoa que havia se apresentado ao fiscal de prova como sendo outro candidato através de documentação falsa. Questionado sobre os fatos, o advogado confessou o crime. Ele foi indiciado pela prática de uso de documento falso, falsa identidade e fraude em certame de interesse público, crimes previstos no Código Penal Brasileiro, cujas penas variam de 2 a 10 anos de reclusão. De acordo com a PF, durante o interrogatório, o preso afirmou que exerce a função de advogado desde 2000 e que cedeu à pressão para participar da fraude. Ele explicou que enviou sua foto para confecção de toda a documentação falsa e a recebeu em casa. O advogado ainda detalhou que não fez a primeira fase do concurso da OAB. Na ocasião, foram apreendidos documentos e um aparelho celular, os quais passarão por perícia técnica para ajudar nas investigações que estão em andamento.