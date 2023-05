Tornado nos EUA deixa cinco mortos, destrói residências e causa queda de árvores

No último fim de semana, tempestades e os tornados varreram Estados do país e mataram ao menos 32 pessoas

Ralph/Pixabay Tornados são habituais nos Estados Unidos, especialmente na área central e no sul do país



Um tornado que atingiu o Estado de Missouri, nos Estados Unidos, deixou cinco mortos, destruiu residências e causou queda de árvores. As informações foram divulgadas pelo sargento Clark Parrot, porta-voz da polícia rodoviária. Imagens divulgadas pela televisão local Fox 2 mostram árvores arrancadas pela raiz e casas destruídas no povoado de Glenallen, que fica no sudeste do Estado. Povoados do condado de Bollinger também “foram atingidos pelo que parece ser um tornado significativo”, disse o xerife Casey Graham, que confirmou o balanço de cinco vítimas fatais em uma mensagem no Facebook. “Ao longo da madrugada e inclusive agora, os esforços de busca e regaste estão acontecendo”, acrescentou. Os tornados, fenômenos meteorológicos, são habituais nos Estados Unidos, especialmente na área central e no sul do país. No último fim de semana, tempestades e os tornados varreram Estados do país e mataram ao menos 32 pessoas. O estado sulista do Tennessee foi o mais afetado, com 15 mortes, segundo fontes oficiais. Uma semana antes, um tornado deixou 25 mortos no Mississípi.