Aeronave cai em condomínio na Barra da Tijuca e deixa dois feridos

Bombeiros disseram que uma das vítimas foi socorrida com ferimentos leves e a outra está em estado intermediário

Reprodução/Redes sociais Aeronave caiu dentro de uma casa, localizada em um condomínio no Rio de Janeiro



Uma aeronave caiu em uma casa dentro de um condomínio, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e deixou dois feridos na tarde desta segunda-feira, 15. Com prefixo PU-SPX, o ultraleve bateu no telhado da residência e despencou em uma área de grama, próximo a uma piscina. Até o momento, não se sabe o motivo do acidente. No entanto, a aeronave parou de cabeça para baixo e deixou as únicas duas pessoas que estavam abordo feridas, entre elas o proprietário do avião e piloto Milton Augusto Loureiro Junior, de 77 anos. Já o passageiro é Mauro Eduardo de Souza e Silva, de 55 anos. Eles foram socorridos ao Hospital Municipal Lourenço Jorge. O Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, disse que um deles foi resgatado com ferimentos leves e o outro está em estado intermediário.