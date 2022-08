Constantino critica pesquisa de intenções de voto e diz que petistas estão em desespero

Comentaristas do programa 3 em 1, da Jovem Pan, repercutiram o novo levantamento da BTG Pactual

NELSON ALMEIDA / AFP - EVARISTO SA / AFP Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva são os candidatos mais cotados para vencer a eleição presidencial no Brasil



Nova pesquisa de intenções de voto para a Presidência da República, divulgada nesta segunda-feira, 15, indica que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguem como os principais candidatos para vencer as eleições de 2022. O levantamento, do Instituto FSB, contratado pela BTG Pactual, mostra que o petista registra 45% das intenções de voto, antes 34% do atual presidente. Já no segundo turno Lula computa 53% e Bolsonaro contabiliza 38%. A pesquisa foi realizada entre 12 e 14 de agosto com 2 mil eleitores. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.O assunto foi tema no programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 15.

O comentarista Rodrigo Constantino criticou a nova pesquisa e disse que os petistas estão desesperados com a crescente de Bolsonaro. “Novas pesquisas que mostram esse nível de distância ou de aumento da distância em relação ao segundo colocado, que é o presidente, justamente numa semana onde tudo conspirou a favor do Bolsonaro. Ele deu duas entrevistas muito populares e que não atingiu necessariamente um público que é dele, a economia está melhorando, a gasolina está está caindo, os dados estão vindo melhores do que o esperado, começou a ter pagamento de auxílio etc. Estão querendo convencer os trouxas de que Janones está ajudando o aumento de Lula nas pesquisas. Ninguém acredita nisso. Então se for para comentar pesquisa, preciso lembrar que o Ciro Gomes comentou que o dono de um famoso instituto vendia até a mãe, preciso lembrar de que estas pesquisas são compradas ou de que o CEO de uma dessas pesquisas disse que são compradas. Ninguém acredita no favoritismo do Lula e a postura dos principais petistas denota desespero. Ou seja, essas pesquisas são para inglês vê”, comentou.

Confira a íntegra do programa 3 em 1, da Jovem Pan, desta segunda-feira, 15: