Aeronave da FAB desaparece do radar em Santa Catarina

Ocorrência foi registrada na região de Florianópolis nesta sexta-feira com dois militares que faziam voo de treinamento

Reprodução/ Twitter @afamilitar Aeronave T-25 é utilizada para voos de treinamento na Academia da FAB



Uma aeronave T-25 da Academia da Força Aérea, da Força Aérea Brasileira (FAB), desapareceu na região de Florianópolis, em Santa Catarina, nesta sexta-feira, 4. A aeronave transportava dois militares que faziam um voo de treinamento. Segundo a FAB, o Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba está coordenando as operações de busca pela aeronave e seus tripulantes, em conjunto com o serviço PARA-SAR (Operações Especiais e Busca e Resgate da Força Aérea Brasileira). Ao todo, uma aeronave C-105 Amazonas, um helicóptero H-36 Caracal, uma aeronave da FAE e um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina integram a equipe de resgate. As buscas se restringem à área de Tijucas e região. O grupo conta com equipamentos NVG (visão noturna) e câmera termográfica.

Confira abaixo a nota da FAB na íntegra:

“A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, nesta sexta-feira (04/11), uma aeronave T-25 Universal da Academia da Força Aérea (AFA) desapareceu na região da Grande Florianópolis (SC). Os dois militares a bordo realizavam um voo de treinamento.O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba coordena as operações de busca. Uma aeronave C-105 Amazonas e um helicóptero H-36 Caracal da FAB foram acionados para realizar buscas e estão em deslocamento para a região. Um helicóptero do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina já atua para localizar a aeronave”.